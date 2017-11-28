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Проект на будівництво північної об'їзної дороги Львова коштуватиме 8 мільйонів

Катерина Родак

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Служба автомобільних доріг у Львівській області 24 листопада уклала угоду на розробку проектно-кошторисної документації будівництва північної частини кільцевої дороги Львова з ТОВ «Інститут комплексного проектування об’єктів будівництва». Вартість угоди 8,3 млн грн. Про це стало відомо з порталу публічних закупівель Prozorro, пишуть «Наші гроші.Львів».

 

Згідно з умовами договору, розробка документації для майбутнього будівництва повинна бути готовою до кінця листопада 2018 року. Тому початок безпосередніх робіт з будівництва дороги досі не є визначеним.

Нагадаємо, північна частина об’їзної дороги Львова матиме протяжність близько 22 км, а вартість її будівництва оцінюють щонайменше у 80 млн євро. Проект реалізовуватиметься як частина транснаціонального коридору GoHighway, що має з’єднати українські чорноморські порти Одеси та Миколаєва з польськими портами на Балтійському морі у Гданську та Гдині.

Крім вищезгаданого підприємства участь у торгах брали: ТОВ «Снік Плюс міжнародна інжинірингова і консалтингова компанія», ТОВ «Проектно-будівельна фірма «Одеспромстрой» та ТОВ «Інститут проектування інфраструктури транспорту», пропозиції яких були значно дорожчі.

ТОВ «Інститут комплексного проектування об’єктів будівництва» зареєстровано у 2015 році в Києві, а його власниками в рівних частках є Андрій Фаль, Олександр Фоменко, Андрій Козюк та Іван Войтович. Це єдине державне замовлення фірми у Львівській області, загалом протягом 2017 року підприємство отримало замовлень на 52 млн грн.

Як відомо, будівництво дороги західного об’їзду Львова до Білогорщі обійдеться Львову у 22,8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, «Укравтодор» заявив, що будівництво нової дороги з Одеси до Львова коштуватиме 4 мільярди.

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