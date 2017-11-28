Одна з найвпливовіших жінок світу фінансів дасть безкоштовну лекцію у Львові

У наступну середу, 6 грудня, о 17.30 год у готелі RIUS виступить Валері Баннерт-Тернер, Віце-президент, Генеральний керівник напрямку Risk & Surveillance Solutions business у компанiї Nasdaq. Валері нещодавно увійшла в число 100 найвпливовіших жінок у сфері фінансів за версією FinancialNews. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У компанії Валері відповідає за покращення нагляду за біржовими торгами та ринковими ризиками. Є автором великої кількості статей з питань фінансів, ризиків та технологій, опублікувала книгу з стратегічного управління, читала лекції в Кембриджському університеті та Каліфорнійському університеті в Санта-Барбарі. Бізнес, яким керує Валері, допомагає понад 1500 дилерам, брокерам, кліринговим центрам, менеджерам активів, біржам та регуляторам відслідковувати сумнівні операції на ринку.

Валері є прихильником інноваційних підходів у роботі і активно їх впроваджує. У липні вона долучилась до придбання FinTech-стартапу Sybenetix, який використовуючи поведінкову аналітику, допомагає моніторити підозрілу активність у сфері біржової торгівлі. Також вона запустила технологію Machine Learning у офісах компанії Nasdaq у Стокгольмі, Копенгагені, Хельсінкі та Ісландії.

На заході обговорюватимуть рушійну силу змін у галузі фінансових послуг- технології. Розкажуть про найновіші технологічні тенденції у сфері FinTech і про те, як Nasdaq інтегрує їх у поточні та майбутні FinTech рішення.

Подія безкоштовна, за умови попередньої реєстрації http://nasdaqtech.nasdaq.com/SYB1711-Lviv

Nasdaq – перша електронна біржа у світі. Розпочала свою діяльність у лютому 1971 р., започатковувач фінансових технологій, де зараз торгуються акції Google, Facebook, Microsoft, Intel та інших найбільших технологічних компаній. Компанія, офіси якої розташовані в 25 країнах, зараз приходить до Львова та відкриває тут офіс Nasdaq.