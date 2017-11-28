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Молодь Львівщини запрошують до участі у міжнародному фестивалі «Литовська феєрія»

Юлія Шпак

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Упродовж 28 лютого – 4 березня 2018 року в м. Вільнюсі (Литва) триватиме ІІІ Міжнародний фестиваль дитячо-молодіжної творчості «Литовська феєрія».  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Метою Фестивалю є виявлення та підтримка обдарованих дітей і молоді, встановлення творчих контактів, сприяння дружнім зв’язкам і зміцненню взаємодії між дітьми та молоддю з різних регіонів України, створення умов щодо підтримки багатонаціональної дитячо-молодіжної творчості.

У Фестивалі братиме участь учнівська та студентська молодь, творчі колективи України, Литви та інших країн.

Номінації Фестивалю: вокал, хореографія, інструментальний жанр, образотворче, декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво, театральний жанр (драматичний, музичний), конкурс літературно-музично-спортивних міні-композицій «Молодь обирає здоров’я».

Творчим колективам та солістам необхідно до 1 лютого 2018 року надіслати заявку (додається) на участь у Фестивалі до оргкомітету Фестивалю на електронну адресу: info@sds.in.ua з приміткою «Фестиваль «Литовська феєрія». Можлива участь одразу у декількох номінаціях.

За додатковою інформацією прохання звертатися до організаційного комітету Фестивалю за телефонами: 044-501-01-15, 044-400-43-01, 067-407-77-98, 097-908-52-28, 093-214-64-17, 050-447-49-68.

З умовами проведення конкурсу можна ознайомитись тут.

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