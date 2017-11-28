Митникам, яких спіймали на хабарі, висунули підозру

Митникам, які отримали неправомірну вигоду на Львівщині, прокуратура повідомила про підозру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Слідчі прокуратури області повідомили про підозру двом державним інспекторам митного поста «Смільниця» Львівської митниці ДФС, затриманим напередодні під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 8000 грн за не створення перешкод при перетині громадянином України держкордону.

Такі дії посадовців кваліфіковані за ч.3 ст. 368 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). 25 листопада , за клопотанням прокуратури, обох митників відсторонено від займаних посад, а одному із них Галицьким районним судом м. Львова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення 64 тис грн застави.

У клопотанні щодо обрання запобіжного заходу іншому затриманому суд відмовив, у зв’язку з чим, на вказане рішення прокуратурою області подано апеляцію.