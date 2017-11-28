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Мешканці Городоцького району хочуть повернути кінцеві своїх маршруток у Львові на приміський вокзал

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Мешканців Городоцького району закликають підписати петицію щодо перенесення кінцевої зупинки автобусів цього напрямку у Львові на приміський вокзал. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Городоцької міськради.

 

Подаємо текст петиції без змін:

«У вересні 2017 року ЛОДА перемістила кінцеву зупинку автобусів Городоцького напрямку на АС-3, вул.Симона Петлюри, що створює проблеми як для мешканців м. Городка і прилеглих сіл, так і для львів’ян: незручна точка для доїзду до місця навчання і роботи, додаткові витрати часу і грошей при пересадці, недостатня кількість міського транспорту для забезпечення комфортних і безпечних умов перевезення.
Мотивація дуже сумнівна: розвантажити від транспорту район Приміського вокзалу, зменшити дорожні корки. Насправді приміські маршрутки Городоцького напрямку становили лише незначний відсоток від транспортних засобів, що рухалися в цьому районі. Абсолютній більшості людей набагато зручніше виходити в районі ТЦ “Скриня” і вокзалу (зручні пересадки).
У запровадженні нової кінцевої за АС-3 мешканці м. Городка вбачають злочинне лобіювання інтересів окремих міських перевізників, а також нехтування інтересами тисяч громадян, які навчаються або працюють у м. Львові.
Вимагаємо перенесення кінцевих зупинок автобусів Городоцького напрямку в т.ч. маршрутки № 140 на АС-8 або на Приміський залізничний вокзал».

Наразі петицію підписало 600 осіб з 1000 необхідних для її розгляду.

Раніше таку ж петиції створили мешканці Пустомитівського району.

Нагадаємо, з вересня цього року перевізники, що їздять у Мостиському напрямку, мають кінцеву на АС «Західна» на Городоцькій замість Залізничного вокзалу. А для автобусів із Пустомитівського та Городоцького напрямку кінцевою є не зупинка на Приміському вокзалі, а на автостанції №3 (вул. С. Петлюри, 11б, поблизу ринку «Новий»). Маршрутки із Жовківського напрямку будуть їздити на оновлену АС №2 (вул. Б. Хмельницького, так званий вокзал «Північний»).

Окрім того, автостанції на вулицях Городоцька, Петлюри та Зеленій працюють без ліцензій, тобто незаконно.

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