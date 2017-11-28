Львів’янка Тетяна Кіт виборола «бронзу» на чемпіонаті світу з боротьби

Днями в м. Бидгощ (Польща) завершився чемпіонат світу з жіночої боротьби серед спортсменів віком до 23 років. Борчиня зі Львівщини Тетяна Кіт стала бронзовою призеркою цих змагань. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Титулована представниця львівської школи боротьби, майстер спорту України міжнародного класу, чинна чемпіонка Європи серед жінок віком до 23 років Тетяна Кіт, завдяки блискучій технічній підготовленості не залишила жодних шансів своїм візаві на шляху до п’єдесталу, виборовши бронзову нагороду світового чемпіонату у ваговій категорії до 58 кг.

Вітаємо Тетяну та її тренерів: Заслуженого тренера України Ореста Скобельського та заслуженого майстра спорту України, срібного призера Ігор Олімпіади Андрія Стадніка.