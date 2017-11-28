Аеропорт «Львів» й далі не приймає літаків: частину рейсів скасовано, решту – перенаправлено у Київ

У зв’язку зі складними метеоумовами цієї доби з показником горизонтальної видимості на полосі у 200 метрів, вертикальної видимості – 50 метрів та рішеннями екіпажів повітряних суден не здійснювати посадку в аеропорту «Львів» до покращення погодних умов. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі аеропорту.

Ситуація із рейсами в МА «Львів» ім. Данила Галицького наступна:

Рейси №PS035 та №PS036 авіакомпанії «МАУ» скасовані.

Рейс №В2 827 Мінськ-Львів авіакомпанії «Белавіа» перенаправлений в аеропорт «Бориспіль».

Рейс №W6 1843 Вроцлав-Львів авіакомпанії «Wizz Air» скасовано. Літак перенаправлено в аеропорт «Жуляни». Пасажирів рейсу довезуть у Львів автобусами.

Рейс №LO 765 з Варшави авіакомпанії «LOT Polish Airlines» скасовано.

Зараз погода на льотному полі покращується: туман розсіюється, збільшуючи видимість.

Радимо усім, хто відлітає чи зустрічає близьких уточнювати інформацію про можливі зміни у розкладі рейсів безпосередньо в авіакомпаній.