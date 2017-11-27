Жінка викинула з третього поверху п'ятимісячне дитя своєї подруги

У Запоріжжі місцева мешканка у стані алкогольного сп’яніння викинула з третього поверху 5-місячну дитину своєї знайомої. Зловмисниця затримана у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Обставини події встановлюються. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Запорізькій області.

26 листопада мешканка Запоріжжя 1979 року народження зі своєю 5-місячною дочкою прийшла в гості до знайомої, яка мешкає на вулиці Бородинській.

Мати малюка пішла до магазину. У цей час господарка квартири 1973 року народження викинула дитину з третього поверху.

Дівчинку з численними тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Стан дитини стабільно тяжкий.

На сьогодні підозрювану затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15, п.2 ч. 2 ст.115 Кримінального Кодексу України (замах на вбивство). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення від десяти до п’ятнадцяти років або довічного ув’язнення. Встановлюються усі обставини події.