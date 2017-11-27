За вихідні у Львові зафіксували 53 випадки горе-паркування

Протягом 25 – 26 листопада працівники відділу оперативного реагування ЛКП «Львівавтодор» зафіксували 53 порушення правил дорожнього руху. Найпоширеніше порушення – це паркування на заборонених місцях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«За минулі вихідні наші працівники відділу оперативного реагування зафіксували 53 порушення правил дорожнього руху. З них 14 випадків – це паркування на пішохідних переходах та біля пішохідних переходів, 24 випадки – паркування на заборонених місцях, та 15 випадків – паркування на смузі для руху транспорту (ринок «Привокзальний»)», – повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, неналежне паркування машин створює незручності для мешканців та гостей Львова та є основною причиною затримок у русі електротранспорту міста.