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За добу на Львівщині горіли три автомобілі

Дарина Смеречанська

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Протягом доби у Львівській області ледь не згоріли три авто. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Так, 26 листопада о 15:47 до Служби порятунку «101» повідомлення про пожежу в м. Судова Вишня на вул. Д. Галицького, 1 Мостиського району в автомобілі «Opel Astra».
На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ 56 ДПРП м. Судова Вишня. Пожежу ліквідовано до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Внаслідок пожежі було пошкоджено електромережу в моторному відсіку

Цього ж дня о 20:12 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Перемишляни на вул. Над липою, в автомобілі «Fiat Uno». За лічені хвилини на місце події прибули рятувальники 20 ДПРЧ м. Перемишляни. Пожежу локалізували о 20:19 та ліквідували о 20:29. Вогнем знищено салон автомобіля, пошкоджено моторний відсік.

О 21:28 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Розвадів Миколаївського району в автомобілі «Ford Explorer».
На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ 19 ДПРЧ м. Миколаїв. Завдяки професійним діям рятувальників, пожежу вдалось оперативно ліквідувати і врятувати від знищення вогнем автомобіль. Силами вогнеборців пожежу локалізовано о 21:45 та ліквідовано о 21:58. Вогнем знищено моторний відсік, частково пошкоджено панель приладів.

Причини виникнення займання встановлюються. Внаслідок подій ніхто не постраждав.

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