В середу у Центрі «Джерело» говоритимуть про ставлення вчителів до інклюзивної освіти

У середу, 29 листопада, в актовій залі Центру «Джерело» о 15.00 відбудеться прес-конференція на тему: «Що думають та знають львівські вчителі про інклюзивне навчання». Про це повідомляють організатори заходу.

Під час прес-конференції будуть оприлюднені результати опитування вчителів загальноосвітніх шкіл Львова та області на предмет їх обізнаності, досвіду та ставлення до інклюзивної освіти. Опитування було проведено у серпні-вересні 2017 року соціологічною агенцією «ФАМА» на замовлення ГО «Розправлені крила» та за фінансової підтримки Львівської обласної державної адміністрації.

Участь в заході візьмуть як безпосередні учасники проекту – представники ГО «Розправлені крила» та СА «ФАМА», так і працівники Львівської ОДА, Львівської міської ради, освітяни, батьки учнів з особливими освітніми потребами, експерти.

«Мета цього опитування – почути вчителів, які перші зустрічають дитину з особливими потребами в школі і супроводжують її там весь час. Педагоги надважливі в процесі налагодження інклюзивної освіти. Саме тому ми вирішили піти до них і спитати, що вони думають про дітей з інвалідністю і їх освіту, що вони знають про інклюзивне навчання, чи готові учителювати в інклюзивних класах, і що їм потрібно для того, аби таке навчання було комфортним та ефективним», – пояснює Юлія Аронова, голова ГО «Розправлені крила».