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У Львові провели шаховий турнір для дошкільнят

Дарина Смеречанська

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«Розумний мікрорайон Наукова» не припиняє дивувати своїх мешканців новаціями та цікавинками у найрізноманітніших галузях. Тут докладають усіх зусиль, аби освіта у мікрорайоні була якісною та практичною. Нещодавно тут обладнали сучасний шаховий клуб, який вже понад місяць успішно функціонує на вул. Науковій, 17, і сьогодні тут відбувся турнір з шахів серед дошкільнят. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«У гості до шахового Лева» – так називається турнір, який відбувся сьогодні, 27 листопада, у шаховому класі, який створили у рамках проекту «Наукова – розумний мікрорайон». Клас обладнаний інтерактивною дошкою, яка надає учням та викладачу широкі можливості: від використання у ролі демонстраційної шахової дошки до перегляду відео-уроків від знаменитих шахістів. Також тут є електронні шахові годинники та шахові столи з розміткою та спеціальною шухлядою для зберігання шахів. Крім цього, учні можуть користуватися грифельною дошкою та оригінальними вішачками у формі шахових фігур. На облаштування класу та закупівлю обладнання використано близько 100 тис.грн.

«Львів виплекав 43 гросмейстери міжнародного рівня. Половина збірної України – львів`яни. І вони не просто входять у збірну, вони – її локомотив. Звичайно, 90% успіху у шахах забезпечує вміння працювати, концентруватися, слухати, бути терпеливим та хотіти перемагати. Насправді, є шахісти топ-рівня, які не володіють феноменальною пам’яттю, але за рахунок наполегливої праці, щоденного повторення ключових варіантів розв’язку, яких насправді є сотні тисяч, вони тримають рівень високої майстерності», – зазначив директор ГО “Львівська шахова академія” Назар Фірман.

Турнір «В гості до шахового Лева» відбувся серед дошкільників (5-6 років) гуртка «Шахові леви» Будинку дитячої та юнацької творчості Франківського району (вул. Наукова, 17). А ще українська шахістка, гросмейстер, дворазова чемпіонка України, чемпіонка світу серед жінок 2015 року, найкраща шахістка 2015 року Марія Музичук приїхала на турнір «У гості до шахового Лева».

В рамках турніру відбулись також виступ «Шахова Сюїта» від театру мод «Шарм», турнір серед вихованців гуртка «Шахові леви» та нагородження переможців.

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