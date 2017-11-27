Степан Мацевко: «Чому Димінський все ще сидить закордоном? Чому адвокати Борща доводять, що він винен, а не захищають його? Висновки робіть самі»

Брат загиблої Наталії Тріли Степан Мацевко про затягування розслідування резонансної ДТП за участі авто Петра Димінського:
«Коротко про хід розслідування справи ДТП, в якому загинула моя двоюрідна сестра Наталія Тріла.
- На самому початку представники керівництва силових структур кричали вголос що взято біологічні зразки з подушки безпеки Мерседеса Димінського, є вже результати експертизи ДНК, зразки ці однієї особи і це точно не Борща. Пройшло вже більше трьох місяців…
Тепер Питання. Хто ж тоді був за кермом? Де результати експертизи ДНК? Чому їх не оприлюднюють?
- З нашої сторони було надано безліч клопотань про залучення нас, як потерпілих, або наших адвокатів до всіх слідчих експериментів. Написано багато офіційних звернень про присутність нас під час проведення усіх експертиз.
Питання. Чому нас навіть не повідомляють про проведення слідчих експериментів, експертиз? Чому їх проводять без нашої участі?
- Сторону Димінського взявся представляти Viktor Vasilyuk, відомий адвокат, заступник голови Європейської партії України. Судячи з його посту на Фейсбук – всі тупі і ніхто не розуміє що насправді відбувається. Справу почали переводити у політичну платформу. За його твердженнями – за кермом був Борщ, у Димінського хочуть забрати ЗІК. Хоч бери і книгу пиши, або фільм знімай…
Питання. Пане Василюк, виходить що моя сестра все спланувала, спеціально під’їхала під авто Димінського, загинула. І це все для того, щоб у нього забрали ЗІК? Не стидно? Микола Катеринчук, а Вам як в заступниках тримати такого брехуна? Чи можливо Ви думаєте що за рахунок його брехні зросте рейтинг Вашої партії?
- Увімкнулися всі важелі впливу на Суди, Поліцію і Прокуратуру. Почали з Печерського районного суду у м. Києві. Суддя Писанець А.В. спочатку швиденько задовільнив позов адвоката Віктора Василюка про зміну місця проведення експертизи ДНК з Києва в Одесу. Цей самий суддя Писанець завтра знову буде розглядати їхній позов про визнання отриманих біологічних зразків ДНК нечинними.
Питання. Суддя Писанець виніс рішення суду на користь позову Василюка буквально за 7 хвилин, чому так швидко? Чому в Одесу? Поїхали далі. Суддя Писанець розглядає другий позов адвоката Василюка про визнання нечинними існуючі зразки ДНК. Невже в Печерському районному суді м. Києва немає більше суддів? Чи може Голові Печерського суду завезли важку “валізу”, щоб справу вів “їхній” суддя?
- Якщо приймати до уваги твердження всіх представників Димінського – за кермом був не він. Питання. Чому ж він такий бідний і ні в чому не винен сидить вже четвертий місяць за кордоном, відпочиває може? І на кінець, чомусь всі адвокати Борща доводять що він винен, а не захищають його…Висновки можете зробити самі».
Фото: Facebook-сторінка Степана Мацевка