«Ратуша» vs Садовий: у мерії Львова заявили про зрив перевірки газети

Сьогодні, 27 листопада, об 11.00 год. було здійснено вихід на комунальне підприємство редакції газети Львівської міської ради «Ратуша» для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності за 2014-2016 роки та завершений звітний період 2017 року. Однак, за інформацією управління фінансового контролю ЛМР, розпочати перевірку не вдалось.

«Головний редактор газети «Ратуша» не допустив представників мерії до кабінету та повідомив, що на теперішній час головний бухгалтер цієї газети перебуває у навчальній відпустці, а головний спеціаліст бухгалтерії – на лікарняному, тож відсутність цих працівників унеможливлює проведення перевірки. Відтак розпочати перевірку не вдалось», – повідомили у пре-службі міськради.

Водночас головний редактор газети «Ратуша» Микола Савельєв у коментарі Львівському порталу зазначив, що аудит було перенесено на середу і жодних претензій представники мерії не мали.

«Вони прийшли у редакцію, ми їм надали копію довідок, які ми відправили у міську раду, що наш головний бухгалтер зараз перебуває на сесії, яка закінчується у середу. А касир перебуває на лікарняному і теж виходить на роботу в середу. І сказали, що вони можуть прийти на нормальну перевірку у середу. Вони погодились, не мали жодних заперечень. Вони взяли на руки ксерокопію заяви, яка була зареєстрована в міській раді, не обурились», – розповів М. Савельєв.

Відтак головного редактора «Ратуші» обурила подальша міської ради:

«Якщо непорядно чинить міський голова, чому його підлеглі мають діяти по-іншому?».

Як відомо, на засіданні виконавчого комітету 17 листопада міський голова Львова відмовився виділяти 171 тисячу гривень комунальній газеті «Ратуша». А 24 було прийняте рішення провести перевірку в газеті.