Підвищення пенсій на тисячу гривень отримали 2,5 мільйона пенсіонерів

Розмір підвищення пенсійних виплат, яке відбулося з 1 жовтня 2017 року, залежить від стажу роботи, заробітної плати та року виходу на пенсію. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає прес-служба уряду.

«Люди часто задають запитання чому одним пенсії підвищили більше, іншим – менше? Зміст осучаснення пенсій, зміст цієї реформи якраз і полягає в тому, щоб не всім однаково підвищити пенсію на 50-100 грн, як це робилося раніше, а зробити це диференційовано і справедливо – в залежності від стажу роботи, заробітної плати і від року виходу на пенсію», – сказав він.

«Ми не ділили порівну, ми рахували по-справедливості. Тому найбільше підвищення пенсійних виплат отримали ті, кому протягом останніх 4 років не проводилося жодного перерахунку. Це здебільшого ті люди, які мали середній розмір пенсії, в яких був досить великий страховий стаж і які виходили на пенсію, маючи середню заробітну плату», – пояснив Віце-прем’єр-міністр.

«Понад 2,5 млн українських пенсіонерів отримали підвищення пенсій на понад тисячу гривень. На мій погляд, це досить серйозна цифра», – зазначив Павло Розенко, додавши, що загалом підвищені пенсії отримали близько 80% пенсіонерів.