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Органний зал готують до передачі полякам, - Калинець

Дарина Смеречанська

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Будинок органної та камерної музики готують до передачі полякам. Після відвідин польського міністра закордонних справ у будівлі познімали національний прапор, плакат з Героями Небесної Сотні та портрети Шептицького і Бандери. Таку думку висловив у Facebook політв’язень, відомий львівський поет Ігор Калинець, який був одним з членів комісії із обрання нового директора органного залу.

 

«Маю враження, що органний зал підготовляють до передачі полякам. Опісля назначення «нового» молодого директора і відвідин польського міністра закордонних справ у залі знято національний прапор, кольоровий плакат Героїв Небесної Сотні. А в коридорі – портрети Андрея Шептицького і Степана Бандери. Тарас Демко, який прийшов у команді цього директора, що перший вигукнув мені «ганьба» і цим похвалився у соцмережах, згодом ще похизувався, що НІКОЛИ не ходив з університетськими походами 1 листопада до Стрілецького Меморіалу на Янівському цвинтарі, хоч мав би. Напевно, він ходить разом із цілою Польщею до «Обронцув Львова» на Личакові», – написав він.

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