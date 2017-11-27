Найстаріший українець живе на Львівщині

Найстаріший чоловік України – Михайло Лук’янович Бурчин, якому днями виповнилося 113 років, живе в невеликому селі Вівня Стрийського району Львівської області. Представники Нацреєстр рекордів України не виключають, що незабаром офіційно зареєструють його як найстарішого з живучих українців. Про це повідомляє «Сегодня».

Михайло Бурчин народився в 1904-му році. У тому ж році народився відомий іспанський живописець Сальвадор Далі, а Михайло Бурчин пережив його вже на 28 років. За словами рідних, до 112 років здоров’я дозволяло Михайлу Лук’яновичу ходити по двору і виконувати нескладні роботи в городі. Але останнім часом роки дали про себе знати.

“Зараз батько більше лежить і спить. Підвівся, щоб поїсти свої улюблені каші. Благо, що трохи зубів ще залишилося, – розповів син довгожителя, 75-річний Василь. – Коли ми його запитували про те, в чому ж секрет довголіття, тато відповідав, що все просто: не пив спиртного, не курив, з добротою ставиться до інших людей, ніколи не тримає зла на інших. Втім, може, бути справа ще і в генах. якось розповів, що його дід дожив до 116 років “.

Василь додає, що батько прожив в шлюбі 74 роки, а про своє довголіття віджартовується, що смерті він нецікавий.

“З юності батько звик до роботи. Працював в колгоспі, годував бичків. Кожного дня вставав о 5 ранку, йшов на роботу. Вдень була невелика перерва, після якого працював до вечора. Пройшов війну, був поранений і нагороджений грамотою від маршала Жукова. Також згадує історію, коли 8 днів просидів у засідці без їжі “, – говорить Бурчин-молодший.

І додає, що у батька 5 онуків і 8 правнуків, наймолодшому з яких ще немає й року.

Сусіди і знайомі сім’ї Бурчин розповіли нам, що до 90 років Михайло Лук’янович був дуже активним і жартував, що, мовляв, старість до людей приходить не раніше 90.

“За своїми службовими обов’язками я спілкуюся з цим чоловіком. Якось він мені розкрив свій секрет довголіття. Крім того, що не пив і не курив, він говорить, що не любив чужих жінок, а тільки свою дружину”, – розповіла нам керівник управління соцзахисту населення Стрийської райадміністрації Леся Буцерко.

А місцевий селищний голова Роман Бегей додає, що, можливо, далеко не останню роль в довголітті Бурчин зіграло те, що він народився і виріс в одному з гірських сіл Західної України.

“Гірські люди, треба віддати належне, міцніше інших”, – говорить Бегей.