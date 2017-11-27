Наркотики, сигарети та промислові товари: що за тиждень львівській митники знайшли у авто контрабандистів

За період з 20 по 26 листопада працівники Львівської митниці ДФС склали понад 100 протоколів про порушення митних правил. Серед предметів правопорушень переважали психотропні речовини, сигарети та промислові товари.

Зокрема виявлено 2 діяння, за ознаками ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) зокрема у поштових відправленнях виявлено майже 400 таблеток, що належать до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Також на в’їзд в Україну зафіксовано 16 випадків переміщення промислових товарів, 2 випадки товарів легкої промисловості.

На виїзд з України припинено 6 спроб переміщення майже півтори тисячі пачок сигарет з фільтром з марками акцизного збору України та без них на загальну суму понад 35 тис. грн. Затримано один транспортний засіб через приховування у конструктивних порожнинах сигарет.

Загалом з початку 2017 року складено 5 984 протоколи про порушення митних правил на суму понад 129,3 млн грн, що значно більше, аніж за відповідний період минулого року (5 190 протоколів на суму 103,7 млн грн).