Наркотики, сигарети та промислові товари: що за тиждень львівській митники знайшли у авто контрабандистів

За період з 20 по 26 листопада працівники Львівської митниці ДФС склали понад 100 протоколів про порушення митних правил. Серед предметів правопорушень переважали психотропні речовини, сигарети та промислові товари.
Зокрема виявлено 2 діяння, за ознаками ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) зокрема у поштових відправленнях виявлено майже 400 таблеток, що належать до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.
Також на в’їзд в Україну зафіксовано 16 випадків переміщення промислових товарів, 2 випадки товарів легкої промисловості.
На виїзд з України припинено 6 спроб переміщення майже півтори тисячі пачок сигарет з фільтром з марками акцизного збору України та без них на загальну суму понад 35 тис. грн. Затримано один транспортний засіб через приховування у конструктивних порожнинах сигарет.
Загалом з початку 2017 року складено 5 984 протоколи про порушення митних правил на суму понад 129,3 млн грн, що значно більше, аніж за відповідний період минулого року (5 190 протоколів на суму 103,7 млн грн).
Олександр Косик