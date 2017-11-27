На Жовківщині відкрили меморіальну дошку учаснику АТО, якого вбив снайпер

На фасаді Гребінецької середньої школи 26 листопада відкрили меморіальну дошку учаснику АТО, випускнику цього навчального закладу Олегу Кубрі. Боєць загинув 23 листопада 2015 року під Маріуполем від кулі снайпера. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Участь у мітингу-реквієм взяли представники влади, рідні загиблого Героя, бойові побратими, молодь, громадськість.

До родини та односельців загиблого Героя зі словами подяки за сина, брата та справжнього воїна звернулися заступник голови Львівської облдержадміністрації Оксана Стоколос-Ворончук та наголосила, що героїзм Олега Кубри вчитиме майбутні покоління школярів таким звичним, але часом надскладним людським якостям як гідність, повага, любов і вірність.

Пам’ять героя вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки, встановленої на фасаді навчального закладу.

Фото: ЛОДА