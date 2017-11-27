На Львівщині СБУ спіймала на хабарі працівників митного посту «Смільниця»

На Львівщині СБУ викрила на систематичному хабарництві працівників митного посту «Смільниця». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.

Групу працівників митного посту «Смільниця» затримали на хабарництві співробітники Управління СБ України у Львівській області спільно з представниками обласної прокуратури.

Здирники систематично вимагали гроші з підприємців з нестворення штучних перешкод при переміщенні товарів через митний кордон України.

Зокрема, оперативники спецслужби задокументували передачу митникам восьми тисяч гривень неправомірної вигоди за безперешкодний пропуск вантажу промислових товарів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання повідомлення двом зловмисникам про підозру та взяття їх під варту.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Відео та фото: СБУ