Минулого тижня на грип та ГРВІ захворіло більше 10 тисяч мешканців Львівщини, більшість з них – діти

За минулий тиждень (20.11-26.11) у Львівській області захворіло на грип та гострі респіраторні інфекції 10 151 особа, що на 449 випадків більше, ніж за попередній тиждень. Про це Львівському порталу повідомили у лабораторному центрі МОЗ України.

За даними медиків, інтенсивний показник захворюваності становить 401,9 при епідемічному порозі 549,55. Серед захворілих є більше шести тисяч дітей до 17 років.

У Львові за цей період захворіло відповідно 4 055 осіб, інтенсивний показник на останньому тижні був 525,6 при епідпорозі 653,92. Зареєстровано перевищення епідемічного порогу у віковій групі 15-17 років на 11,6%.

Протягом 47 тижня було госпіталізовано з діагнозом ГРІ в інфекційні стаціонари області 163 осіб (1,6%), у тому числі 130 дітей віком до 17 років.

Вірусологічною лабораторією ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) з початку епідемічного сезону обстежено 27 хворих із підозрою на грип та ГРІ, позитивних результатів на грип не зареєстровано. Серед збудників ГРВІ виявлено в 1 особи РНК риновірусу.