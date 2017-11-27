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Минулого тижня на грип та ГРВІ захворіло більше 10 тисяч мешканців Львівщини, більшість з них – діти

Катерина Родак

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За минулий тиждень (20.11-26.11) у Львівській області захворіло на грип та  гострі респіраторні  інфекції 10 151 особа, що на 449 випадків більше, ніж  за попередній тиждень. Про це Львівському порталу повідомили у  лабораторному центрі МОЗ України.

 

За даними медиків, інтенсивний показник захворюваності становить 401,9 при епідемічному порозі 549,55. Серед захворілих є більше шести тисяч дітей до 17 років.

У Львові за цей період захворіло відповідно 4 055 осіб, інтенсивний показник на останньому тижні був 525,6 при епідпорозі 653,92.  Зареєстровано перевищення епідемічного порогу у віковій групі 15-17 років на 11,6%.

Протягом 47 тижня було госпіталізовано з діагнозом   ГРІ в інфекційні стаціонари області 163 осіб (1,6%), у тому числі 130 дітей віком до 17 років.

Вірусологічною лабораторією  ДУ  «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР)  з початку епідемічного сезону обстежено 27  хворих  із підозрою  на грип  та ГРІ, позитивних результатів на грип не зареєстровано. Серед збудників ГРВІ виявлено в 1 особи   РНК риновірусу.

 

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