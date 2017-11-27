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До шести років тюрми «світить» чоловіку, який грабував квартири

Юлія Шпак

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На Львівщині правоохоронці затримали зловмисника, причетного до квартирних крадіжок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Самбірський відділ поліції 24 листопада за допомогою звернулась 35-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що з її квартири було викрадено гроші у сумі двісті доларів США, дві тисячі гривень, а такою ювелірні вироби. Збитки заявниця оцінила у п’ятдесят тисяч гривень.

25 листопада у Самбірський відділ поліції звернулась 38 – річна жителька одного із сіл району та повідомила, що з будинку її батька було викрадено газонокосарку, тюнер та бензопилу загальною вартістю десять тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, у першому випадку зловмисник проник у помешкання, підібравши ключі до замка вхідних дверей, у другому – пошкодивши металопластикове вікно.

За цими фактами були відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Також встановлено, що до скоєння правопорушень причетний 31-річний раніше судимий самбірчанин. Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 КПК України, суд обрав для нього міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють причетність затриманого до скоєння інших злочинів.

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