Всесвітній фонду природи подубує на трасах українських Карпат спеціальні коридори для диких тварин

В Україні на дорогах створюватимуть спеціальні коридори для диких тварин. Про це повідомляє представництво Всесвітнього фонду природи (WWF) в Україні, пише Захід.нет.

Як зазначається, над створенням спеціальних мостів (екодук) працюють екологи та учасники проекту Transgreen, який фінансується фондами ЄС за допомогою проекту Interreg – Дунайської транснаціональної програми для підтримки дружніх до довкілля та безпечних транспортних систем. Спеціальні коридори на автодорогах дозволять зберегти популяцію диких тварин в Україні.

У рамках проекту Transgreen до створення безпечної для навколишнього середовища транспортної системи в Карпатському регіоні будуть залучені пов’язані з плануванням великих інфраструктурних об’єктів організації і представники природоохоронної галузі. Передбачається, що екодук розмістять в ареолі мешкання вимираючих тварин – рисі і бурого ведмедя, яких залишилося в Україні трохи більше, як 200 особин.

«Пріоритетом проекту буде підтримка безперешкодних екологічних коридорів, які забезпечують вільне пересування видів, що піддаються найбільшому впливу від авто і залізничних шляхів: великих хижаків (бурих ведмедів, вовків, рисей) і деяких видів травоїдних», – зазначили автори проекту.

Зараз будівництво спеціальних мостів для переходу диких тварин розглядається на чотирьох пілотних об’єктах, а саме: автодоріг Міклош (Угорщина) – Кошице (Словаччина) – Ужгород (Україна), Тиргу Муреш – Яси (Румунія), автодороги Бескиди (Чехія – Словаччина).