Україна готова до обміну 306 бойовиків на 74 наших полонених

Українська сторона готова до обміну 306 бойовиків ОРДЛО на 74 українських полонених і готова до обговорення списків. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив радник глави СБУ Юрій Тандіт, пише УП.

«У список з 306 осіб ми нікого не вносили «з боку», усі ці особи чинили злочини проти цілісності України і були подані в списках ОРДЛО на звільнення», – зазначив він і додав, що для обміну йдеться про 74 українських заручників.

За словами Тандіта, на сьогоднішній день за більш ніж 3.5 року звільнені або знайдені 3140 осіб, а на даний момент відомо про місцеперебування 94 українських полонених на Донбасі.

«У списках з 386 осіб, які подавалися з боку ОРДЛО, є особи, які не мають відношення до АТО і особи, які вчинили особливо тяжкі злочини. Зараз ми їх не розглядаємо», – зазначив він.

Також він заявив, що українська сторона готова «зробити все можливе, щоб стала відома доля 158-162 осіб, хто вважається заручниками».

Тандіт зазначив, що українська сторона «готова до будь-яких компромісів у переговорах з представниками ОРДЛО, щоб забрати всіх своїх заручників».

«Кожен з цих осіб у списку (з боку ОРДЛО) перебуває у певному статусі. … Всі ж наші заручники перебувають без будь-якого статусу, тобто ухвалюється рішення у Москві, дається команда, і вже можуть на наступний день всіх наших хлопців звільнити. Ми готові в будь-який момент їх забрати», – додав Тандіт.

За його словами, 29 листопада українська група у Мінську братиме участь в переговорах і обговорювати деталі цього процесу.

«Служба безпеки України і Центр звільнення заручників забезпечать швидку передачу туди цих людей. Ми готові до будь-яких компромісів», – заявив він і нагадав, що наприкінці минулого року Україна передала в ОРДЛО 15 осіб, які були помилувані указом президента.