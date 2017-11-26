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У Самборі відремонтують музей Леся Курбаса

Олександр Косик

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Вже з понеділка розпочнуть ремонт Мистецького музею Леся Курбаса, що у Самборі. Ще цього року за кошти міської ради та благодійного фонду ймовірно вдасться привести до ладу дві кімнати. Загалом, ремонт цієї історичної пам’ятки є одним з пріоритетних завдань і на наступний рік. Про це повідомляє видання «Мій Самбір», передає Львівський портал.

 

Урочисте відкриття музею відбулося 25 лютого 1993 р. в будинку, де народився Л. Курбас. 2010 р. відбулася реорганізація і заклад отримав назву Мистецького музею, оскільки з 2000 р. фонди поповнилися театрально-музичною історією Самбора. Музей організовує масові заходи у школах, навчальних закладах, відкриває пересувні виставки, займається лекційною і науково-фондовою роботою. Лесь Курбас — “людина-театр”, режисер-реформатор, актор, перекладач, театральний педагог — народився 25 лютого 1887 р. в Самборі в сім’ї відомих акторів львівського театру “Руська бесіда”. 1907 р. закінчив Тернопільську гімназію і навчався на філософських факультетах Віденського та Львівського університетів. Перебуваючи у Відні, мав уроки театрального мистецтва в австрійського актора Й. Кайнца.

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