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У Львові затримали порушника за кермом з наркотиками і трьома посвідченнями водія

Олександр Косик

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У водія патрульні виявили три різні речовини ймовірно наркотичного походження і стільки ж посвідчень водія з ознаками підробки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

 

На вулиці Полуботка інспектори помітили автомобіль «ВАЗ 21124», водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з 27-річним чоловіком патрульні помітили, що він нервується і поводиться підозріло. При поверхневій перевірці у нього виявили таблетку, схожу на Субітекс, сигарету наповнену подрібненою речовиною зеленого кольору та порошок білого кольору у згортку, зі слів водія амфетамін. Також, у згаданої особи виявили три посвідчення водія на різних людей, походження яких він не міг пояснити. Одне із них мало ознаки підробки. На місце події викликали слідчих та експерта, які вилучили дані речі для встановлення всіх обставин.

Ще один випадок виявили на проспекті Чорновола біля аптеки. Патрульні побачили двох чоловіків, які після появи поліцейського екіпажу почали різко змінювати рух і помітно нервувати. Коли їх зупинили патрульні, 29-річний чоловік намагався скинути згорток із фрагментом таблетки із маркуванням, шприц та ампулу з розчином. Патрульні встигли запобігти цьому вчинку і одягнули на дану особу кайданки. На місце викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського району – в присутності понятих речовину вилучили і скерували на експертизу. Осіб доставили у відділ поліції для дачі пояснень.

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