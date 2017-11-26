У Львові молодики заради двох пляшок коньяку вчинили розбійний напад

У Львові особа викрала дві пляшки коньяку в супермаркеті, а згодом разом з групою осіб побили охоронця, який намагався наздогнати крадія. Кількох підозрюваних патрульні затримали. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

На вулиці Личаківській в супермаркеті сталася крадіжка двох пляшок коньяку. Цей факт помітив охоронець і почав бігти за зловмисником. Неподалік, ймовірно знайомі втікача почали наносити удари охоронцю і побігли в напрямку заводу на раніше згаданій вулиці. Тоді потерпілий викликав патрульних і розповів їм все.

Інспектори отримали чіткі описи нападників і почали обстежувати прилеглі території. У парку помітили осіб, які були схожі на розшукуваних. Вказані особи одразу почали розбігатися, коли побачили патрульний автомобіль. Інспектори не зволікаючи побігли за ними і наздогнали двох осіб. Поблизу місця затримання на шляху переслідування виявили дві пляшки коньяку, саме таких, які викрали в супермаркеті. Затриманими виявилися 19- та 20-річні юнаки. На місце викликали слідчих.