Під Верховною Радою загорівся намет протестувальників

У Маріїнському парку поблизу Верховної Ради згорів намет протестувальників. Про це повідомила поліція Києва, передає Львівський портал.

«О 9:40 правоохоронці помітили задимлення у наметовому містечку біля Верховної Ради України. І поліцейські, і рятувальники, які перебували на чергуванні, відразу кинулися туди, а відтак загасили намет, який горів», – йдеться у повідомленні.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. За попередньою інформацією правоохоронців, загорання трапилось через встановлену в наметі буржуйку.

Фото: УП