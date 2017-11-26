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Під Верховною Радою загорівся намет протестувальників

Олександр Косик

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У Маріїнському парку поблизу Верховної Ради згорів намет протестувальників. Про це повідомила поліція Києва, передає Львівський портал.

 

«О 9:40 правоохоронці помітили задимлення у наметовому містечку біля Верховної Ради України. І поліцейські, і рятувальники, які перебували на чергуванні, відразу кинулися туди, а відтак загасили намет, який горів», – йдеться у повідомленні.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. За попередньою інформацією правоохоронців, загорання трапилось через встановлену в наметі буржуйку.

Фото: УП

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