Львівські патрульні затримали водія, що вчинив ДТП і втік з місця пригоди

В’їхав в турнікети і втік з місця пригоди – патрульні розкрили розшукове ДТП, знайшовши його винуватця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

«Серед ночі патрульні отримали виклик, що автомобіль Skoda збив турнікети на площі Галицькій і втік з місця пригоди. Переглянувши відео з камер спостереження, інспектор передали орієнтування і вже на вулиці Виговського втікача зупинили. На автомобілі були характерні ушкодження та написи на дверцятах. На водія склали два протоколи: за скоєну ДТП та втечі з місця аварії, а також винесли постанову за порушення правил дорожнього руху», – йдеться у повідомленні.