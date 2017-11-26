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Львівські патрульні затримали водія, що вчинив ДТП і втік з місця пригоди

Олександр Косик

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В’їхав в турнікети і втік з місця пригоди – патрульні розкрили розшукове ДТП, знайшовши його винуватця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

 

«Серед ночі патрульні отримали виклик, що автомобіль Skoda збив турнікети на площі Галицькій і втік з місця пригоди. Переглянувши відео з камер спостереження, інспектор передали орієнтування і вже на вулиці Виговського втікача зупинили. На автомобілі були характерні ушкодження та написи на дверцятах. На водія склали два протоколи: за скоєну ДТП та втечі з місця аварії, а також винесли постанову за порушення правил дорожнього руху», – йдеться у повідомленні.

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