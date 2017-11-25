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Жнива скорботи. Сьогодні українці відзначають День пам’яті жертв Голодомору

Соломія Григор'єва

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25 листопада, в четверту суботу листопада, українці вшановують пам’ять жертв Голодомору.

 

Спланована конфіскація врожаю зернових та усіх інших продуктів харчування у селян представниками радянської влади впродовж Голодомору 1932-33 років безпосередньо призвела до вбивства селян голодом у мільйонних масштабах.

Меморіальні заходи проводяться як в Україні, так і поза її межами. Щорічно, в цей день проводиться всеукраїнська акція «Запали свічку».

На Львівщині також пройде чимало заходів. Відтак, упродовж дня триватимуть поминальні Служби Божі у всіх храмах Львова та області за жертвами голодоморів.

О 15:30 год розпочнуться жалобні заходи у зв’язку з вшануванням пам’яті жертв голодоморів, відбудеться екуменічна панахида.

О 16:00 год – загальнонаціональна «Хвилина мовчання» та початок акції «Запали свічку».

О 18:00 год відбудеться вечір пам’яті «Жнива скорботи» у Львівській обласній філармонії.

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