Жнива скорботи. Сьогодні українці відзначають День пам’яті жертв Голодомору

25 листопада, в четверту суботу листопада, українці вшановують пам’ять жертв Голодомору.

Спланована конфіскація врожаю зернових та усіх інших продуктів харчування у селян представниками радянської влади впродовж Голодомору 1932-33 років безпосередньо призвела до вбивства селян голодом у мільйонних масштабах.

Меморіальні заходи проводяться як в Україні, так і поза її межами. Щорічно, в цей день проводиться всеукраїнська акція «Запали свічку».

На Львівщині також пройде чимало заходів. Відтак, упродовж дня триватимуть поминальні Служби Божі у всіх храмах Львова та області за жертвами голодоморів.

О 15:30 год розпочнуться жалобні заходи у зв’язку з вшануванням пам’яті жертв голодоморів, відбудеться екуменічна панахида.

О 16:00 год – загальнонаціональна «Хвилина мовчання» та початок акції «Запали свічку».

О 18:00 год відбудеться вечір пам’яті «Жнива скорботи» у Львівській обласній філармонії.