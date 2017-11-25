Жителі Донбасу більше не хочуть від'єднуватися від України, - соціолог

Жителі Донбасу на контрольованих територіях більше не хочуть від’єднуватися від України. Про це на Круглому столі «Повернення окупованих територій Донбасу. Український план» заявила Ірина Бекешкіна, директор Фонду «Демократичні ініціативи». Це пише DT.UA, передає Львівський портал.

За її інформацією, ще на початку 2015 р. 35% населення цих регіонів хотіли приєднатися до Росії. А вже в липні від них залишилося 5%, і надалі ця цифра не зростала.

«Російський вектор зламався. Люди розчарувалися в Росії. Підтримувати самостійність якихось “ДНР” або “ЛНР” взагалі ніхто не хоче, принаймні в нашу вибірку такі не потрапили. Їх прихильники, можливо, просто відмовляються брати участь в опитуваннях. Але раніше про це йшлося, тому є підстави говорити про зрушення», – зазначила соціолог.