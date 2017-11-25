Вчора на Львівщині дві автівки збили чотирьох пішоходів

На Львівщині в двох ДТП потерпіло четверо пішоходів. Один із водіїв після наїзду на людей втік з місця події, однак поліцейські встановили його особу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Яворівський відділ поліції о 21.49 надійшло повідомлення з Новояворівської лікарні про те, що до них доставлені 32-річний чоловік та 26-річна жінка, жителі одного із сіл району, з тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок ДТП. Потерпілі були госпіталізовані в травматологічне відділення.

Поліцейські з’ясували, що на пішоходів вчинив наїзд водій легкового автомобіля, який залишив місце пригоди. Встановлено, що це 19-річний мешканець цього ж села, котрий знаходився за кермом «Ауді 80».

Наїзд одразу на двох пішоходів того ж дня о 22.30 стався також у місті Червоноград на вулиці Львівській. Під колесами автомобіля «Део Ланос», яким керував 62-річний житель Сокальського району, опинилося двоє чоловіків віком 33 та 34 роки. В результаті ДТП вони отримали тілесні ушкодження,з якими звернулися до міської лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини обох дорожньо-транспортних пригод. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.