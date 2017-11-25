У Львові стартував чемпіонат з вільної боротьби серед юнаків і дівчат

З 25 до 27 листопада у Львові відбуватиметься відкритий чемпіонат ФСТ «Спартак» з вільної боротьби серед юнаків і дівчат. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівсьокї міської ради.

Змагання відбуватимуться на навчально-спортивній базі з літніх видів спорту Міністерства оборони України у приміщенні спортивного комплексу (легкоатлетичний манеж з велотреком, вул. Клепарівська, 39а).

Юнаки та дівчата 2004-2006 року народження, які є учнями ДЮСШ фізкультурно-спортивного товариства «Спартак», а також усі охочі спортсмени змагатимуться за медалі відкритої першості.

«Метою змагань є відродження традицій товариства «Спартак» щодо розвитку вільної боротьби та пропаганди фізичної культури і спорту, а також підвищення якості та ефективності роботи спортивних шкіл, тренерів щодо підготовки спортивного резерву», – сказав організатор змагань та голова ЛОО ФСТ «Спартак» Віктор Первачук.