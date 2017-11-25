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У Львові четверо хлопців обікрали колишнього начальника, який з ними не розрахувався за роботу

Олександр Косик

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Четверо осіб зізналися патрульним, що викрали кабель в колишнього роботодавця, бо він з ними не розрахувався. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

 

Вночі, під час патрулювання вулиці Угорської, інспектори виявили 4-х невідомих осіб, які несли в руках 3 мотки кабелю. Коли їх зупинили, то побачили, що у 6-ти сумках теж кабель і ще одна сумка з подовжувачем. На питання звідки усі ці речі, пояснили, що отримали кабелем розрахунок за роботу в місті Києві і саме приїхали та чекають таксі, яке все ніяк не їхало. Однак, згодом версії почали змінюватися і версії перебування за цією адресою серед ночі, почали відрізнятися. На місце викликали слідчих.

Допоки чекали слідчо-оперативну групу, хлопці почали зізнаватися, що вкрали цей кабель в одного з їх колишніх роботодавців, який їм не заплатив, зі складів на вулиці Бережанській. Двоє повнолітніх осіб розповіли про роль кожного у вчиненому. Двоє 18-річних, а також 16 та 17-річні хлопці йшли у парк «Зимні води» аби обпалити цей кабель і метал продати.

Приймається рішення про відкриття кримінальних справ за двома статтями: крадіжка із проникненням вчинена групою осіб та за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

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