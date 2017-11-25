У Дрогобицькому районі чоловік згорів у власному будинку

На Львівщині під час пожежі в житловому будинку загинув власник помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вчора, 24 листопада, о 21.34 надійшло повідомлення про пожежу в селі Залужани Дрогобицького району в цегляному житловому будинку, критому шифером, власник, 1963 року народження. На місці пожежі виявлено труп власника.

Вогнем знищено матрац та підлогу.

Пожежно-рятувальні підрозділи на місце пожежі не викликались.