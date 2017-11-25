На Тернопільщині потяг зійшов з рейок і зіткнувся з тепловозом: є постраждалі

Неподалік Тернополя сталася аварія за участі пасажирського потяга. Про це пише «Газета по-українськи», передає Львівський портал.

Пасажирський дизель-поїзд «Тернопіль – Заліщики» зійшов з рейок через несправність. Потяг почав зворотній рух та зіткнувся з висланим на допомогу тепловозом М262-1410.

Внаслідок зіткнення жертв немає, 7 пасажирів звернулися за медичною допомогою, з них 1 особа з легкими тілесними ушкодженнями шпиталізована в Чортківську ЦРЛ.

При цьому змінили маршрут слідування регіональною об’їзною колією потягу № 357 Київ – Рахів.