Львів’янки у складі гандбольної збірної зіграють на міжнародному турнірі в Іспанії

Шестеро гандболісток львівської «Галичанки» виступлять на міжнародному турнірі в Іспанії у лавах жіночої національної збірної України. З 24 до 26 листопада українки змагатимуться зі збірними Іспанії, Аргентини та Японії. Цей турнір стане одним з підготовчих до відбіркових матчів на чемпіонат Європи-2018. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Галичанки».

Попередньо, 20-23 листопада, «синьо-жовті» провели збори на олімпійській базі в Конча-Заспі, куди були запрошені семеро гандболісток «Галичанки»: воротарка Марія Гладун та польові гравці Анастасія Баранович, Наталія Стрюкова, Софія Давидянц, Наталія Савчин, Наталія Воловник, Ілона Гайкова.

На турнір до Іспанії головний тренер збірної Борис Чижов узяв усіх «галичанок», окрім Анастасії Баранович, яка є гравцем на перспективу. Також до національної команди приєдналася й Леся Смолінг, яка ще минулого сезону капітанствувала у «Галичанці», а сьогодні грає у білоруському «Гомелі».

Як розповів Борис Чижов, у програмі підготовки до відбіркових ігор Євро, окрім цього турніру, планується ще один у лютому 2018 року та безпосередньо перед іграми – спаринг у березні.

У межах відбіркового групового турніру до Євро-2018 «синьо-жовті» в березні 2018 року зустрінуться у двох матчах зі збірною Швейцарії – спочатку на виїзді, а потім вдома.

Нагадаємо, що українки стартували у відборі з поразки збірній Норвегії з рахунком 35:23, проте, зауважимо, що норвежки – діючі чемпіонки Європи та світу, бронзові призерки Олімпіади-2016. У тому матчі розігруюча Леся Смолінг стала однією з найрезультативніших у нашій збірній (4 голи). А потім українська збірна перемогла Хорватію з рахунком 26:22, і «галичанка» Наталія Воловник із шістьма голами стала найрезультативнішим гравцем команди. Після двох турів кваліфікації збірна України розмістилася на третій сходинці турнірної таблиці. Українки набрали однакову кількість очок з хорватками, але мають гіршу різницю забитих-пропущених м’ячів, тому й розмістилися у турнірній таблиці сходинкою нижче, хоча самих хорваток перемогли. Однак наша команда має всі шанси пройти на Євро-2018.

Відбірний турнір до ЧЄ-2018. Група 1. Після 2 турів

Норвегія – 4 очки Хорватія – 2 (різниця забитих-пропущених 0). Україна – 2 (різниця “-9” ) Швейцарія – 0

Путівку на фінальну частину чемпіонату Європи отримають по дві найсильніші команди у кожній з семи груп, а також одна третя команда якоїсь групи, яка матиме найкращі показники. Фінальний турнір жіночого Євро проходитиме 2018 року у Франції.

Керманич збірної Борис Чижов думає не лише про чемпіонат Європи, але й про найважливіше завдання – Олімпійські ігри-2020:

«У нас є завдання – пробитися на Олімпіаду. Ми усюди заявляємо, що жіноча збірна буде намагатись потрапити на Олімпійські ігри, адже без високих завдань ставити якісь тактичні завдання, неправильно. Враховуючи це, ми вже починаємо готувати команду. У 2017 році ми відбирали кандидатів, зараз доповнюємо команду новими гравцями.Можливо, після турніру в Іспанії ми стабілізуємо склад і будемо з цим складом вже працювати» (зі сайту ФГУ).