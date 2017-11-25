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Львів’янин вчинив ДТП, після чого вирішив хильнути горілки за кермом

Олександр Косик

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Вчинив ДТП і випив оковитої: патрульні склали протоколи на правопорушника, а автівку евакуатор забрав на штраф-майданчик. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

 

Сьогодні, 25 листопада, близько 4.00 на вулиці Шевченка водій автомобіля Volkswagen Golf вчинив ДТП. Він виїхав на бордюр, а з’їхати вже не спромігся. Чоловік був з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння і сам цього факту не заперечував. За його словами, він випив трішки горілки після скоєної аварії. Перевірка на пристрої драгер встановила результат 2,08 проміле.

Відтак на водія склали два протоколи, а саме за скоєну ДТП та за вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного сп’яніння. Санкція за рішенням суду передбачає штраф 20400 гривень або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

Зранку автомобіль з місця пригоди забрав евакуатор.

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