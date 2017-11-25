Львів’яни приєднались до всеукраїнської акції «Запали свічку»

Сьогодні, 25 листопада, Львівщина разом з усією Україною вшанувала пам’ять мільйонів українців, які загинули під час голодоморів. Так, у Львові сотні людей долучились до загальнонаціональної «Хвилини мовчання» та Всеукраїнської акції «Запали свічку». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, представники міської і обласної влади та громадськості під передзвін церковних дзвонів запалили лампадки на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку, також відбулась екуменічна панахида.

Окрім того, учнівський парламент Львівщини поклав лампадки до Пам’ятного знаку жертвам Голодомору та політичних репресій на проспекті Чорновола.