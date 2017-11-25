Доба у зоні АТО була напруженою, проте без втрат

Упродовж вчорашнього дня наші військовослужбовці в районі проведення Антитерористичної операції не зазнали жодних втрат. Водночас, обстановка в районі проведення Антитерористичної операції залишалася напруженою. Противник продовжував вести вогонь по наших позиціях із зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО, передає кореспондент Львівського порталу.

Загалом минулої доби по всій лінії зіткнення противник провів 17 обстрілів позицій Збройних Сил України.

Луганський напрямок

Російсько-окупаційні війська провели 9 прицільних обстрілів опорних пунктів Збройних Сил України.

Зокрема, вночі ворог обстріляв наших захисників із 120-мм мінометів поблизу Новолуганського. Обстрілам із 82-мм мінометів піддавалися наші позиції неподалік Луганського та Лозового. По цих же опорних пунктах протягом доби противник вів прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та легкої стрілецької зброї.

На більшість обстрілів українські військовослужбовці відповіли вогнем у відповідь із незабороненої Мінськими угодами зброї.

Такі дані оприлюднив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Донецький напрямок

Ворог вісім разів відкривав прицільний вогонь по наших позиціях. Із озброєння БМП, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник прицільно обстрілював наші опорні пункти в районі Авдіївки, Мар’їнки, Пісків, шахти Бутівка, Березового, Гнутового та Верхньоторецького. По захисниках України неподалік Пісків ворог також випустив 4 міни із 82-мм міномету.