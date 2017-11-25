Через «вибухівку» з Forum Lviv та Victoria Gardens було евакуйовано близько 30 тисяч людей

Інформацію про замінування двох торгових центру Львова виявилась неправдивою. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Нагадаємо, вчора, 24 листопада, близько 18.00 надійшло повідомлення про замінування ТЦ Forum Lviv та Victoria Gardens. Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.

На місцях подій працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова згідно з «Планом реагування …» у складі 86 особи та 18 од. техніки.

З приміщень торгових центрів було виведено близько 30 000 працівників та відвідувачів.

Під час перевірки вибухових пристроїв не виявлено.

Проводяться заходи з встановлення особи/осіб, що надали неправдиві повідомлення про замінування.