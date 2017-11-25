ОСТАННІ НОВИНИ

Через «вибухівку» з Forum Lviv та Victoria Gardens було евакуйовано близько 30 тисяч людей

Соломія Григор'єва

|

Інформацію про замінування двох торгових центру Львова виявилась неправдивою. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Нагадаємо, вчора, 24 листопада, близько 18.00 надійшло повідомлення про замінування ТЦ Forum Lviv  та Victoria Gardens. Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.

На місцях подій працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова згідно з «Планом реагування …» у складі 86 особи та 18 од. техніки.

З приміщень торгових центрів було виведено близько 30 000 працівників та відвідувачів.

Під час перевірки вибухових пристроїв не виявлено.

Проводяться заходи з встановлення особи/осіб, що надали неправдиві повідомлення про замінування.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Про історію із шахрайством довкола землі геріатричного пансіонату стало відомо у 2010 році – через рік після оборудки....

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон ШИШКІН
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...