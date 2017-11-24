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Якою буде погода у Львові на вихідних?

Олександр Косик

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Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що по території Львівської області та місту Львову завтра, 25 листопада, вночі та вранці місцями туман видимістю 200-500 м.

 

Синоптики прогнозують по Львову мінливу хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, вночі 3-8 м/с, вдень 9-14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 8-10° тепла.

26 листопада – хмарно. Часом дощ з переходом у з мокрий сніг. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря впродовж доби 2-7° тепла.

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