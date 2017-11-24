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Які райони Львівщини лідирують в обласному рейтингу

Юлія Шпак

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У рейтингу районів на Львівщині лідерами є Кам’янка-Бузький, Стрийський, Яворівський райони. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

За словами директора департаменту економічної політики Львівської ОДА Романа Филипіва, у той же час аутсайдерами у цьому рейтингу стали Старосамбірський, Турківський  та  Дрогобицький райони.

Серед міст обласного значення рейтинг очолює Львів та Моршин, останні місця посіли Борислав та Червоноград.

Як зазначив Роман Филипів, серед основних критеріїв у роботі райдержадміністрацій та міських виконкомів, на основі яких сформовано рейтинг, є фінансові показники, робота промислової галузі, охорони-здоров’я, житлово-комунального господарства, дошкільна та позашкільна освіта, демографічні показники, доходи населення, якість освіти.

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