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Вистава, лотерея та майстер-класи: маленьких львів’ян запрошують на дитяче свято

Юлія Шпак

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З нагоди прийняття Конвенції ООН про права дитини 26 листопада 2017 року о 15 год. у Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини (м.Львів, вулиця Вахнянина, 29) відбудеться дитяче свято.

 

У програмі свята: вистава «У Бабусі на городі» та розважальна програма, казкова лотерея, корисні підказки, загадки і конкурси, цікаві майстер-класи. Народний музичний театр «Погулянка» виступить зі святковою виставою. Продовженням свята буде розважальна програма для дітей аніматорського колективу «Весела Країна» від організації «Українська молодь – Христові».

Свято відбудеться за підтримки служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації та Львівського  обласного  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та  молоді.

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