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«Ваш родич спричинив ДТП»: на Львівщині телефонні шахраї видурили кругленьку суму у 87-річної бабусі

Юлія Шпак

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На Львівщині поліцейські затримали телефонних шахраїв, які видурили гроші у пенсіонерки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Попередньо встановлено, що до 87-річної жительки міста Городок зателефонував невідомий. Він представився працівником поліції та повідомив, що її родич спричинив ДТП і буде притягнутий до кримінальної відповідальності. За словами незнайомця, цього можна уникнути за певну суму коштів.

Пенсіонерка, повірила аферисту і, коли до її будинку під’їхали двоє невідомих на автомобілі «Мерседес» іноземної реєстрації, жінка передала їм усі свої заощадження – 400 євро та близько 2 000 гривень.

«Були проведені оперативні заходи, під час яких поліцейські затримали зловмисників та встановили їх особи. Один із затриманих 35-річний львів’янин, інший – 33-річний житель міста Червоноград, обидва раніше судимі. Наразі ми перевіряємо їх причетність до скоєння інших злочинів», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання правової кваліфікації злочину відповідно до норм Кримінального кодексу України.

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