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У Золочеві два раніше судимі підлітки вчинили крадіжку зі школи

Олександр Косик

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У Золочеві поліцейські викрили двох раніше судимих підлітків, причетних до крадіжки у школі. За вчинений злочин їм загрожує до шести років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Працівники Золочівського відділу поліції викрили двох зловмисників віком 15 та 16 років, обидва раніше судимі за майнові злочини, які, пошкодивши навісний замок на дверях буфету в одній із шкіл Золочева, викрали звідти ноутбук «Асус». Заподіяні збитки становлять близько 3 000 гривень.

Речовий доказ у зловмисників вилучено.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування.

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