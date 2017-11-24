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У Львові визначили переможців кубку області з вільної боротьби серед студентів

Дарина Смеречанська

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Днями у Львові вже вчетверте відбулись фінальні змагання Відкритого Кубку з вільної боротьби серед студентських команд вищих навчальних закладів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту.

 

У фіналі спортсмени вищих навчальних закладів змагалися між собою «стінка на стінку» окремо серед чоловіків та жінок у десяти вагових категоріях. 4 команди-фіналісти визначили за підсумками відбіркових змагань, які проходили у вересні – жовтні 2017 року.

У підсумку «золото» відкритого Кубку Львівщини з вільної боротьби серед чоловічих студентських команд вдруге поспіль виборола збірна Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Гжицького. У фіналі ветеринари здолали студентську збірну Львівського державного університету фізичної культури з рахунком 8:2. У поєдинках за третє місце команда хлопців Національного  університету “Львівська політехніка” перемогла команду Національну академію сухопутних військ імені П.Сагайдачного з рахунком 7:3, здобувши бронзові нагороди.

Вперше цього року розіграли кубок і серед жінок. Так, у фіналі команда Національного університету “Львівська політехніка” поступилася команді Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького з рахунком 3:7.

Під час церемонії нагородження фіналістів змагань привітали багаторазові чемпіони області та призери Чемпіонату України з командної аеробіки. Після чого переможці та призери змагань були нагородженні кубками, медалями, грамотами, пам’ятними нагородами.

 

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