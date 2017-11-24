У Львові велопрокатом користується понад 10 тисяч людей

Станом на сьогодні у системі велопрокату NextBike зареєстровано понад 10 тис. користувачів, а за сезон (травень-жовтень) здійснено близько 7,5 тис поїздок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Станом на сьогодні у Львові встановлено 24 станції муніципального велопрокату NextBike для максимальної зручності мешканців та гостей міста. Цей проект реалізовується, аби уникнути завантаженості вулиць автомобілями.

«Станом на сьогодні у системі NextBike зареєстровано 10 тис. користувачів. За сезон поїздок на велосипеді, що триває з травня по жовтень, було здійснено орієнтовно 7,5 тис поїздок, середньою тривалістю 28 хвилин», – зазначив співзасновник компанії NextBike Україна Остап Буденкевич.

Нагадаємо, станції муніципального велопрокату NextBike встановлені: