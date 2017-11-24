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У Львові велопрокатом користується понад 10 тисяч людей

Юлія Шпак

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Станом на сьогодні у системі велопрокату NextBike зареєстровано понад 10 тис. користувачів, а за сезон (травень-жовтень) здійснено близько 7,5 тис поїздок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Станом на сьогодні у Львові встановлено 24 станції муніципального велопрокату NextBike для максимальної зручності мешканців та гостей міста. Цей проект реалізовується, аби уникнути завантаженості вулиць автомобілями.

«Станом на сьогодні у системі NextBike зареєстровано 10 тис. користувачів. За сезон поїздок на велосипеді, що триває з травня по жовтень, було здійснено орієнтовно 7,5 тис поїздок, середньою тривалістю 28 хвилин», – зазначив співзасновник компанії NextBike Україна Остап Буденкевич.

Нагадаємо, станції муніципального велопрокату NextBike встановлені:

  • біля торгового центру «Санта Барбара» на пр. Червоної Калини, 109;
  • біля кінотеатру ім. Довженка на пр. Червоної Калини, 81;
  • біля торгового центру «Шувар» на пр. Червоної Калини, 49;
  • біля ТВК «Південний»;
  • біля ТРЦ «KingCross Leopolis»;
  • біля автовокзалу;
  • на перехресті вул. Стрийська – вул. Наукова – вул. Хуторівка;
  • на перехресті вул. В. Великого – вул. Стрийська;
  • біля будівлі Державної фіскальної служби на вул. Стрийській, 35;
  • на вул. Промисловій, 50/52;
  • на площі Петрушевича;
  • на вул. Угорській, 14;
  • біля ТЦ «Forum Lviv» на вул. Під Дубом, 7б;
  • на вул. Любінській, 89;
  • на вул. Садовій, 2а.
  • на площі Ринок;
  • біля Львівського національного університету імені І. Франка;
  • біля Національного університету «Львівська Політехніка» на перехресті вул. Чупринки – вул. Бандери;
  • неподалік від Аквапарку на вул. Княгині Ольги;
  • біля бізнес-центру «Технопарк» на вул. Героїв УПА;
  • біля Українського Католицького Університету на вул.Козельницькій, 2
  • біля готелю «Гетьман» на вул. В.Великого, 50;
  • на перехресті вул. Липинського – вул. Чорновола;
  • біля ТЦ «Арсен» на вул. Чорновола, 93.

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