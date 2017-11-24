У Львові велопрокатом користується понад 10 тисяч людей

Станом на сьогодні у системі велопрокату NextBike зареєстровано понад 10 тис. користувачів, а за сезон (травень-жовтень) здійснено близько 7,5 тис поїздок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Станом на сьогодні у Львові встановлено 24 станції муніципального велопрокату NextBike для максимальної зручності мешканців та гостей міста. Цей проект реалізовується, аби уникнути завантаженості вулиць автомобілями.
«Станом на сьогодні у системі NextBike зареєстровано 10 тис. користувачів. За сезон поїздок на велосипеді, що триває з травня по жовтень, було здійснено орієнтовно 7,5 тис поїздок, середньою тривалістю 28 хвилин», – зазначив співзасновник компанії NextBike Україна Остап Буденкевич.
Нагадаємо, станції муніципального велопрокату NextBike встановлені:
- біля торгового центру «Санта Барбара» на пр. Червоної Калини, 109;
- біля кінотеатру ім. Довженка на пр. Червоної Калини, 81;
- біля торгового центру «Шувар» на пр. Червоної Калини, 49;
- біля ТВК «Південний»;
- біля ТРЦ «KingCross Leopolis»;
- біля автовокзалу;
- на перехресті вул. Стрийська – вул. Наукова – вул. Хуторівка;
- на перехресті вул. В. Великого – вул. Стрийська;
- біля будівлі Державної фіскальної служби на вул. Стрийській, 35;
- на вул. Промисловій, 50/52;
- на площі Петрушевича;
- на вул. Угорській, 14;
- біля ТЦ «Forum Lviv» на вул. Під Дубом, 7б;
- на вул. Любінській, 89;
- на вул. Садовій, 2а.
- на площі Ринок;
- біля Львівського національного університету імені І. Франка;
- біля Національного університету «Львівська Політехніка» на перехресті вул. Чупринки – вул. Бандери;
- неподалік від Аквапарку на вул. Княгині Ольги;
- біля бізнес-центру «Технопарк» на вул. Героїв УПА;
- біля Українського Католицького Університету на вул.Козельницькій, 2
- біля готелю «Гетьман» на вул. В.Великого, 50;
- на перехресті вул. Липинського – вул. Чорновола;
- біля ТЦ «Арсен» на вул. Чорновола, 93.
Юлія Шпак