У Львові мало не згорів «Опель»

У Львові рятувальники ліквідували пожежу автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

24 листопада о 12:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі «Opel Zefira» в м. Львові на вул. Хоробрих, 18.На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ державної пожежно-рятувальної частини № 4 м. Львова. Пожежу локалізували о 13:06 та ліквідували о 13:07.

Вогнем знищено моторний відсік, пошкоджено переднє ліве крило та капот. Причина займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.