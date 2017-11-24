ОСТАННІ НОВИНИ

Суд визнав незаконним «видворення» Дворянин із посади першого заступника Ганущина

Соломія Головіна

|

Львівський окружний адміністративний суд визнав неправомірним звільнення з посади першого заступника голови Львівської обласної ради Парасковії Дворянин. Про це вона повідомила у коментарі Львівському порталу.

 

«Сьогодні суд задовільнив нашу позовну вимогу і визнав моє звільнення незаконним. Мені дуже приємно, було вкрай важливо це довести», – сказала вона.

На питання про те, чи збирається вона повертатися на посаду першого заступника голови ЛОР, Парасковія Дворянин відповіла: «Про це ще рано говорити, я ще хочу отримати «на руки» це рішення, подивитися мотиваційну частину. Щодо того, чим саме я заважала у облраді, слід питати в керівника ЛОР і його нинішніх заступників, а також тих, хто приймав це незаконне рішення».

Як повідомляв Львівський портал, депутати Львівської облради 5 квітня під час позачергової сесії визнали незадовільною роботу першого заступника голови ЛОР Парасковії Дворянин. Після чого її звільнили з посади.

Додамо також, що Парасковія Дворянин назвала своє звільнення «зрежисованою розправою».

 

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Про історію із шахрайством довкола землі геріатричного пансіонату стало відомо у 2010 році – через рік після оборудки....

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон ШИШКІН
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...