Суд визнав незаконним «видворення» Дворянин із посади першого заступника Ганущина

Львівський окружний адміністративний суд визнав неправомірним звільнення з посади першого заступника голови Львівської обласної ради Парасковії Дворянин. Про це вона повідомила у коментарі Львівському порталу.

«Сьогодні суд задовільнив нашу позовну вимогу і визнав моє звільнення незаконним. Мені дуже приємно, було вкрай важливо це довести», – сказала вона.

На питання про те, чи збирається вона повертатися на посаду першого заступника голови ЛОР, Парасковія Дворянин відповіла: «Про це ще рано говорити, я ще хочу отримати «на руки» це рішення, подивитися мотиваційну частину. Щодо того, чим саме я заважала у облраді, слід питати в керівника ЛОР і його нинішніх заступників, а також тих, хто приймав це незаконне рішення».

Як повідомляв Львівський портал, депутати Львівської облради 5 квітня під час позачергової сесії визнали незадовільною роботу першого заступника голови ЛОР Парасковії Дворянин. Після чого її звільнили з посади.

Додамо також, що Парасковія Дворянин назвала своє звільнення «зрежисованою розправою».